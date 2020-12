La historia de los primeros diez vacunados contra el coronavirus de Pilar

Las enfermeras que aplicaron estas recién llegadas dosis también fueron protagonistas de esta mañana en el Sanguinetti. Detrás de una máscara y un gran equipo de protección estaba la licenciada Silvia Lobera, vacunadora, la que cuando todos los vecinos estaban aislados en sus casas, a ella le tocó recorrer las calles de Pilar aplicando algunas de las 40 mil dosis de la antigripal que se colocaron. “Me siento parte del cuidado de la salud de los pilarense desde siempre y hoy me embarga la fe. Estuvimos esperando esta vacuna, la resolución a esta pandemia, muchos meses y estar acá, participando de esta mega campaña sin precedentes es un orgullo”, dijo, y como lleva su profesión en el alma, al despedir a los flamantes vacunados les recordó que aún deben continuar con las medidas de prevención, hasta recibir la segunda dosis.

También la enfermera Verónica Bornes, que se siente parte de un gran equipo de trabajo que dio todo, contó cómo vivió recibir la vacuna: “Estoy muy emocionada porque, como tantos, estaba esperándola hace mucho tiempo y hoy llegó en tiempo y forma. Más no podemos pedir. Somos muchos más pero hoy empezamos esta primera etapa. Pronto todos estaremos protegidos”.

Ingresaron de a uno. Con cuidado, respetando los protocolos. El primero en arremangarse fue Juan Cruz Camino, médico de Terapia del Hospital Sanguinetti. Lo hizo en silencio, recordando los inicios de la pandemia: “Al principio vivimos momentos de mucha tensión pero rápidamente el municipio armó una buena estructura que nos permitió no estar nunca sobrepasados”. Luego, expresó lo que todos esperaban escuchar algún día: “Al principio te genera incertidumbre. Pero estoy acostumbrado a leer los estudios médicos relacionados con estos temas. Es una tecnología que está aplicada hace mucho tiempo y solamente modificada para este tipo de vacuna. Hay que vacunarse con tranquilidad”. Con esa seguridad ingresó al vacunatorio. Una vez más se escucharon los aplausos que acompañaron este emotivo momento.