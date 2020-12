Gustavo Posse recibió un contundente apoyo del radicalismo en Mar del Plata

“Para poner en valor a Juntos por el Cambio, nuestra primera tarea es poner en valor al radicalismo. Tenemos que liderar el frente e incidir en su opinión y eso no se vio en los últimos 5 años, por eso requerimos el voto para la renovación. Queremos ratificar el carácter frentista del radicalismo, pero renovado”, aseguró.

“Desde la lista 14 buscamos reformular y liderar el frente. Nunca más contra el trabajo, la inseguridad, la salud y la educación pública. La Argentina necesita equilibrar el sistema de partidos y para eso no hay otra manera que el radicalismo. Respetamos al Partido Justicialista pero ellos ven a la democracia de otra manera”, indicó el jefe comunal de San Isidro.