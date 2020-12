El Consejo de Hábitat de Tigre realizó un balance de año en materia de tierra, vivienda y servicios públicos

“Este fue un año muy particular por lo que significó la pandemia, pero creímos importante hacer un balance y marcar las prioridades del consejo para el próximo año. Tenemos mucha expectativa y voluntad política para resolver los temas que más le preocupan a la comunidad”, expresó el subsecretario de Economía Popular provincial, Federico Ugo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com