Comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus en San Isidro

El plan público, gratuito y optativo de la provincia de Buenos Aires, cuenta con un gestor de turnos para que la vacunación sea organizada, ágil y no signifique un riesgo de aglomeración de gente en los puntos de vacunación. Por esto, para poder acceder a la vacunación, es necesario sacar un turno en la página web dispuesta para tal fin . Esta primera etapa, contemplará a aquellos que tengan entre 18 y 59 años y acrediten enfermedades preexistentes, los mayores de 60 años y el personal de salud, policial o docente y auxiliar.

Y enfatizó: “Tenemos que seguir extremando los cuidados. Los casos no aumentan ni por la actividad comercial, industrial, la educación, ni por el deporte al aire libre, sino por los encuentros sociales. Le pedimos a los jóvenes que reflexionen en sus conductas y tengan cuidado de no contagiar a los mayores”.