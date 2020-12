San Isidro incorpora mil doscientos metros de costa y lo transforma en parque público

Con esta incorporación, el Municipio alcanza el 95 por ciento de acceso directo a su costa blanda. El proyecto Paseo del Río de San Isidro contempla una ciclovía y una senda aeróbica desde la calle Del Barco Centenera hasta el viejo espigón.

Con el acompañamiento de los 7 clubes náuticos de San Isidro, el Municipio recupera 1200 metros lineales de costa del Río de la Plata para crear el Paseo del Río de San Isidro, un parque público con ciclovías y bicisendas.

Con esta incorporación, San Isidro alcanza el 95 por ciento de acceso directo a sus seis kilómetros de costa blanda, uno de los pocos distritos de la Provincia de Buenos Aires con estas características. El proyecto contempla una ciclovía y una senda aeróbica que se extenderá desde la calle Del Barco Centenera hasta el viejo espigón.

“Esto representa un 20 por ciento más de costa blanda y verde para que disfruten nuestros vecinos y vecinas. El proyecto tiene bajo impacto ambiental; ya que solo contempla la colocación de algunos bancos, iluminación y seguridad, adelantó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Este parque público tendrá unos 35 mil metros cuadrados y el recorrido de las ciclovías -1200 metros de largo y cuatro de ancho- estará conectado con el Parque Público del Puerto de San Isidro, otro espacio que el Municipio recuperó y administra para el uso recreativo.

Juan Pablo Lancelotti, coordinador general de la Subsecretaria de Inspecciones, explicó: “Hubo consenso con el proyecto con los siete clubes náuticos de San Isidro con acceso al río y el beneficio será tanto para los socios de los clubes como para la gente que podrá contemplar el rio y la naturaleza”.

Otro punto a favor es que con la reestructuración de este nuevo espacio público se resuelve la cuestión de la circulación en la calle Gaetán Gutiérrez por la que circulan los socios de los clubes y sus embarcaciones. “Ellos tendrán prioridad de circulación en esa calle mientras que el peatón podrá acceder en forma directa a la costa. Esto ordena el tránsito vehicular y peatonal aportando seguridad vial”, dijo Diego Augusto, subsecretario de Planeamiento Urbano del Municipio.

La palabra de los clubes

“Apoyamos este proyecto porque el beneficio es para todos los vecinos de San Isidro que podrán volver a tener acceso al río”, opinó el vicepresidente del Club Náutico Amigos, Gustavo Di Giorgio.

En sintonía, Alberto Gil Lezama, presidente del Náutico Azopardo, sostuvo: “Siempre fue injusto que el vecino que no disponga de un barco no se pueda asociar al club y no pueda disfrutar de la maravilla que es el rio. Este proyecto es lógico, legal y corresponde; creo que va a traer beneficios mutuos para los clubes y la gente”.