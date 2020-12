Comenzó el histórico plan de vacunación público, gratuito y optativo contra el coronavirus en Escobar

“El comienzo de la inmunización de la población a través de la vacuna es una enorme esperanza. Tal como lo plantearon el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, la prioridad absoluta para nosotros siempre fue la salud de la gente. Sabemos que el virus todavía circula entre nosotros y lo seguirá haciendo durante un largo tiempo. Pero es imposible no emocionarse porque estamos seguros de que este es el principio del fin de esta pandemia”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk.

