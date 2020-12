“Vacunarse es un acto de amor y de solidaridad para protegernos y cuidar a los demás”, afirmó Kicillof

“Es muy importante que empecemos a vacunar ahora para que podamos llegar a una posible segunda ola de contagios, como sucedió en otros países, con la población de riesgo inmunizada”, afirmó Kreplak, y destacó “la tecnología utilizada no solo para garantizar la seguridad y eficacia de la vacuna, sino también para cuidar la cadena de frío y cumplir con los desafíos en materia de logística”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com