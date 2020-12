Trabajadores denuncian despidos y el vaciamiento de un programa asistencial del gobierno de la Ciudad

El ex gobernador de Salta, Juan.

En lo que va de este año, según indicó Mabel Rella, trabajadora social y una de las desvinculadas, las autoridades del programa, “bajo la figura de la no renovación del contrato, despidieron a 24 de sus 39 trabajadores”.

Los trabajadores denunciaron además que quienes no fueron desvinculados serían reubicados en otras áreas del ministerio, lo que “evidencia” -dijeron- que “el objetivo es el vaciamiento del programa”, perteneciente a la cartera porteña de Desarrollo Humano y Hábitat, cuya titular es María Migliore.