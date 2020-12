Se viene el ciclo de verano “Viví tu ciudad” en San Martín

Por otro lado, la oferta teatral llegará nuevamente a través de “San Martín ríe”, donde todos los viernes a las 20, desde el 8 de enero, en Plaza Alem se podrá disfrutar de los distintos comediantes de stand up.

También habrá presentaciones de stand up los domingos desde las 20. En la primera fecha, el 17, será el turno de la comediante Dalia Gutman; y el 24, llegará la actriz Anita Martínez.