El grupo TGD Padres TEA y el gobierno de San Fernando concientizaron sobre el uso de pirotecnia durante las fiestas

Por último, la responsable del área de Inclusión Social y Discapacidad del Municipio, María Laura Vicenti, agregó: “Convivimos en una sociedad diversa, donde todos tenemos distintas necesidades y el uso de pirotecnia sonora afecta a muchísimas personas con hipersensibilidad. Por eso seguiremos insistiendo desde San Fernando en que no se utilice durante estas fiestas”.

El grupo sanfernandino TGD Padres TEA lleva adelante, con el apoyo del Municipio, una campaña de concientización para que no se utilicen petardos y fuegos artificiales de estruendo, bajo el lema “Más luces, menos ruidos”, porque afectan a las personas con hipersensibilidad. En San Fernando rige una ordenanza para evitar la comercialización de pirotecnia en puestos callejeros.