El presidente firmó convenios para obras y viviendas en Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela y Quilmes

El ex gobernador de Salta, Juan.

“Tal vez no lo sepan, pero para mí el barrio Azul es una formidable inspiración para mi Gobierno. No quiero más dividir la suerte de los argentinos según el gobernante que les toque”, enfatizó el jefe de Estado al analizar el caso de ese conglomerado en función de las asimetrías que atravesó en su urbanización según su pertenencia a Quilmes o Avellaneda.