Las chicas de San Isidro brillaron en la gala anual de Gimnasia Artística

Enrique Siciliano, vecino de Boulogne, que lleva a su hija a las clases de gimnasia artística hace 5 años, completó: “Es espectacular que las nenas vuelvan a practicar lo que les gusta. Mi nena no era la misma, estaba triste porque no podía venir al campo. Le agradezco al municipio por el esfuerzo que hizo para desarrollar las clases con protocolos y por esta gala”.

Cada participante utilizó sus elementos y no los compartió en ningún momento. Mientras que los aparatos como las vigas de equilibrio y tablas de pique eran desinfectados constantemente. Al ritmo de canciones pegadizas, las nenas de entre 6 y 18 años fueron divididas en grupos para desarrollar las rutinas que combinaron simultáneamente alta velocidad y movimientos corporales con extrema precisión. Hubo de todo: Mortales, saltos de amplitud, acrobacias como rondo, Flic Flac y piruetas muy creativas.

Pero claro, no fue la gala habitual de cada año. Ya que por la pandemia hubo estrictos protocolos: Se tomó la temperatura a cada persona que ingresó al predio, el uso de tapaboca fue obligatorio y solo un grupo reducido de familiares pudo disfrutar de la exhibición.