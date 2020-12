En 2020, se entregaron 330 mil bolsones del Servicio Alimentario Escolar en colegios de San Fernando

El presidente del Consejo Escolar sanfernandino, Matías Del Federico, se refirió al gran operativo solidario que se dispuso para llevar adelante el programa: “Estamos muy contentos y felices por el importante compromiso de docentes, auxiliares, inspectoras, consejeros, la Prefectura Naval Argentina y la empresa AySA. Durante las entregas no se registró ningún contagio de coronavirus, porque se tomaron todos los recaudos necesarios y se cuidaron con barbijo, distanciamiento y el alcohol en gel, lo que nos da una enorme satisfacción por un trabajo bien hecho”.

