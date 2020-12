Intento de femicidio: Baleó la casa de su tía, se tiroteó con la policía y terminó muerto

Al momento, la fiscal interviniente no tomó ningún temperamento contra los efectivos de la Policía de la Provincia.

Ante esta situación, la victima activó el botón antipánico provisto por la Justicia, ya que había sufrido anteriormente diferentes tipos de agresiones por parte de su ex pareja, quien poseía una medida restrictiva de acercamiento a esa vivienda.

Según el parte policial, un sujeto de 22 años, identificado como Elías Carrazán, se acercó a la vivienda ubicada en Rodó al 500 de la mencionada localidad. El joven comenzó a efectuar disparos contra el frente de la propiedad, en la que se encontraba su tía, ex pareja del tío del agresor, Javier Carrazán.

Un violento hecho se registró en la mañana del pasado jueves, en la localidad de Pontevedra, partido de Merlo, cuando una mujer de 34 años fue víctima de un intento de femicidio, que tuvo como protagonista al sobrino de su ex pareja, quien posteriormente murió a causa en un tiroteo con efectivos policiales.