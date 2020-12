Matan a puñaladas a una peluquera en Del Viso y por el femicidio detienen a su pareja

En tanto, luego de las primeras tareas de campo realizadas por efectivos de la comisaría tercera de Del Viso y de la Sub Dirección Departamental de Investigaciones de Pilar, lograron establecer que el presunto femicida se había escondido en una zona de matorrales ubicada a unas 10 cuadras de la propiedad de la víctima.

Luego se retiró de la propiedad y al regresar halló a su madre malherida, pero el concubino ya no estaba presente, informaron fuentes policiales.