Zamora en su recorrida navideña: “Debemos estar unidos junto a los vecinos, trabajando por un distrito mucho mejor”

La concejal Gisela Zamora, quien acompañó al intendente durante su recorrida, añadió: “Agradecemos al personal todo el trabajo que han realizado durante este año, porque estuvieron desde el minuto uno de la pandemia, no sólo brindando sus servicios, sino haciéndole frente a la situación. Hoy queremos poner en valor a todos estos hombres y mujeres que esta noche, mientras nosotros estemos brindando, cuidarán a todos los tigrenses”.

Además, agregó: “Tenemos que poner en valor el trabajo decente, la educación de calidad, y salud pública a la altura de lo que la comunidad requiere. Eso no lo podemos hacer solos, debemos estar unidos junto a los vecinos, trabajando por un Municipio mucho mejor”.

“En el día de hoy saludamos y agradecemos a todos aquellos que cumplen tareas esenciales y esta noche van a pasar las fiestas en sus puestos de trabajo. Reconocemos su labor, sobre todo en este año que trajo mucho dolor en nuestra sociedad y los tuvo al frente de la batalla. Tenemos que seguir cuidándonos, la vacuna está llegando, pero no debemos aflojar”, señaló el jefe comunal.