Fue a través de un acto en el que participaron el presidente del Partido Justicialista local, Roberto Passo; el intendente Julio Zamora; dirigentes locales y provinciales; y militantes. Coincidieron en fortalecer la unidad para consolidar la reconstrucción de la Argentina en pos del bienestar de la población.

Mediante un acto en el Club Social y Deportivo América de Rincón de Milberg, el Partido Justicialista de Tigre realizó un encuentro de fin de año con el objetivo de profundizar acciones políticas vinculadas a la educación, empleo y salud proyectadas para el 2021.

“Fue un reencuentro productivo y, por supuesto, de agradecimiento a la labor de compañeros, compañeras y militancia que estuvieron durante esta etapa tan crítica que vivimos. La pandemia sacó a la luz una enorme solidaridad de vecinos, vecinas, organizaciones sociales y comunitarias para ayudar a quienes más lo necesitaron”, señaló Zamora, y continuó: “Lo que viene en la Argentina, la Provincia y en Tigre es trabajo decente, educación pública de calidad, un plato digno en la mesa y salud. La política debe trabajarse en conjunto como lo venimos haciendo hasta el momento para mejorar la calidad de vida de cada familia”.

Al respecto, el presidente del Partido Justicialista de Tigre, Roberto Passo, expresó: “El peronismo siempre está al lado de quienes más lo necesitan. Hay que seguir construyendo un espacio político contundente que sostenga la unidad”, y añadió: “Me preocupa la ley que no permite la reelección de los intendentes; me parece algo de otro tiempo porque de esta manera le están quitando la posibilidad a las personas de elegir quién lo va a representar. Desde aquí haremos la fuerza necesaria para que eso no suceda”.

Durante el acto, se proyectó un video con la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su visita a la provincia de Tierra del Fuego en el marco del primer encuentro del Gabinete Federal, donde puntualizó en la unidad para desarrollar la tarea de reconstruir la Argentina.

“El peronismo de Tigre ha hecho un trabajo individual y colectivo muy importante en la pandemia. Creo que en ese sentido la labor de la militancia fue clave para asistir a vecinos y vecinas”, expresó el dirigente Federico Ugo, y agregó: “Legitimar el trabajo de los tres ejes de los estados nacional, provincial y municipal en las próximas elecciones será esencial para darle fuerza al proyecto de integridad y reconstrucción que queremos para el país”.

Por su parte, el dirigente Javier Parbts expresó: “Que el peronismo se reencuentre es una gran alegría. Debemos mantener el compromiso de generar políticas públicas que alimenten el crecimiento de nuestros vecinos y vecinas”.

Sobre el final se llevó adelante un brindis de cierre de año entre autoridades y diversas organizaciones sociales y de la comunidad que asistieron al encuentro.

Participaron los dirigentes Gladys Pollán, Lucas Gianella, Rodrigo Molinos, Marcelo Marina, Daniel Nuñez, Cecilia Ferreira, Ariel Arnedo, Alejandro Acuña, Lorena Lobo, Ernesto Tenembaum, Héctor “Chingolo” Lima y Fabricio Cerdán.