Cierre espectacular de la Maratón Navideña en Malvinas Argentinas

El intendente de José C. Paz,.

Además, agradeció “a los vecinos por respetar las normas, los protocolos”. “Entendieron que era una fiesta para todos, y en especial para los más chicos. No queríamos dejar pasar esta fecha tan especial sin que tengan una alegría. La ilusión y las sonrisas en sus caras nos reconforta y nos compromete a seguir en este camino, por algo hoy Malvinas es el lugar de la familia”, finalizó.

Este año no se pudo hacer un evento multitudinario y es por eso que el Municipio acercó este desfile a cada una de las localidades, logrando menos amontonamiento de gente.

Como cada tarde, el intendente Leo Nardini estuvo presente y afirmó: “Un placer para mí poder estar y hacer el cierre de la Maratón Navideña. Más allá de este año tan difícil no queríamos dejar de celebrar. Los niños se vieron muy perjudicados asique nos parece importante seguir haciendo actividades pero siempre al aire libre, para cuidarnos y que todo salga bien”.