Coronavirus: El presidente encabezó una nueva reunión del Comité de Vacunación en Casa Rosada

También quedó definida la priorización de las etapas de vacunación, según riesgo de enfermedad grave y por exposición, indicándose la necesidad de empezar por personal de salud -escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la actividad- y luego por etapas, los adultos de más de 70 años, adultos de 60 a 69 años, Fuerzas Armadas y de seguridad, adultos de 18 a 59 años de grupos en riesgo, personal docente y no docente, y otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

