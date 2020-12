Papá Noel llenó de alegría y diversión las plazas de San Fernando

Finalmente, Verónica sostuvo: “Muy conforme con la organización, es un evento muy divertido para los chicos. Papá Noel como siempre impecable y me voy contenta porque veo que se respeta la distancia y el uso del barbijo”.

En ese sentido, destacó: “Tenemos que seguir cuidándonos en esta Navidad, ha sido un año complicado y todavía no hemos salido del todo, así que les pedimos a los vecinos que se sigan cuidando y que podamos celebrar la navidad y el año nuevo cuidándonos en familia”.