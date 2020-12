Fabián Brest disertó sobre el funcionamiento y la transformación de los Concejos Deliberantes

“A tales efectos, es fundamental, incorporar e institucionalizar nuevas herramientas de gestión legislativa y capacidades administrativas que son indispensables adquirir en los Concejos Deliberantes para enfrentar los desafíos crecientemente cotidianos a los que se encuentran sometidos los Municipios, ante comunidades con demandas vecinales cada vez más diversas, complejas y exigentes en su inmediatez. Y para responder a éstas, es necesario poder acceder a espacios de innovación y capacitación permanente, que posibiliten el acceso al aprendizaje de técnicas parlamentarias y presupuestarias, los diversos enfoques técnicos y teóricos para el diseño, planificación y evaluación de las políticas públicas locales, el manejo y la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos administrativos, la digitalización de expedientes, DIGESTOS, y diversas normativas, políticas de Concejo Abierto, a los fines de garantizar el acceso público sin restricciones a las y los vecinos, promoviendo su participación, y estándares de transparencia en la gestión”, completó el ex legislador comunal.

Este martes, en el marco del ciclo de conferencias que lleva a cabo el Instituto Nacional de la Administración Pública, disertó a través de Webinar Fabián Brest, actualmente vicepresidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero, concejal con mandato cumplido y ex vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. Expuso sobre “La transformación de los Concejos Deliberantes: Las nuevas capacidades administrativas”.