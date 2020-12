Otermín sobre la media sanción del presupuesto: “Es la hoja de ruta de la recuperación de la Provincia”

“Buenos Aires no es inviable, lo que es inviable es la desigualdad. Ahora comienza la reconstrucción, que será con todos y todas. Con Axel vamos a poner a la Provincia en marcha y con Alberto y Cristina, a la Argentina de pie”, concluyó Federico Otermín.

En el mismo orden de cosas, se prevén 4815 millones de pesos para la reactivación económica. En términos reales, hay un incremento del 80% con respecto a 2019. Entre otros, se incluyen más de 1300 millones para el fortalecimiento de las industrias, pymes y cooperativas; y más de 500 millones de pesos al Programa de Estímulo a las Industrias Creativas. Además, la inversión no salarial en inclusión social alcanzará 47 mil 017 millones: Más de 30 mil millones de pesos para soberanía alimentaria, más de 6700 millones en atención a personas vulnerables y unidades de desarrollo infantil y primera infancia, entre otras.

Otra prioridad está fijada en la seguridad y el servicio penitenciario. Aquí se prevé una inversión de 33 mil 273 millones de pesos, que incluyen 5429 millones para infraestructura penitenciaria y 7075 de pesos millones para formación policial. En total, los 33 mil 273 millones representan un incremento del 57% de inversión, en términos reales, respecto a 2019. Asimismo, la consolidación del sistema de salud tendrá una inversión no salarial que asciende a 74 mil 926 millones de pesos, un 30% más respecto del año pasado. Con esta se busca fortalecer los servicios críticos hospitalarios y mejorar las condiciones edilicias.