El intendente Sujarchuk firmó los convenios para la construcción de la primera alcaidía de Escobar

La nueva alcaidía estará ubicada en un predio de una hectárea y media, lindero con el cementerio de Belén de Escobar, y funcionará bajo la órbita del Servicio Penitenciario. Tendrá un tamaño entre cuatro y cinco veces menor que al de una cárcel y no alojará delincuentes que cumplen condenas porque se trata de un espacio de detención transitoria. Será un edificio moderno que garantice las buenas condiciones en las que trabajan los empleados, el cuidado necesario de los internos y de sus familiares que los visiten.

This site is protected by wp-copyrightpro.com