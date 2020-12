Dos agentes de Prevención Comunitaria reanimaron a un bebé de meses que cayó a una pileta en Escobar

Allí, los agentes José Toledo y Matías Albornoz se encontraron con una situación desesperante: El bebé no tenía signos vitales. Con enorme profesionalismo y decisión, comenzaron a realizarle reanimación cardiopulmonar como única posibilidad de salvarle la vida. Pero no solo eso, también decidieron subir al pequeño al móvil de Prevención Comunitaria y trasladarlo a la Unidad de Diagnóstico Precoz de la localidad.

Al Centro de Monitoreo Municipal ingresó un llamado pidiendo ayuda urgente por un bebé de 11 meses que había caído en la pileta de una casa, ubicada en Los Álamos y Rucci. De manera automática se dio aviso a SAME, Defensa Civil y Prevención Comunitaria, cuyo móvil número 20 se encontraba a dos cuadras del lugar y fue el primero en llegar a la casa.