Matan a un joven de un balazo durante un presunto intento de robo en San Martín y detienen a un sospechoso

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad del barrio y observaron que el joven había sido interceptado por un hombre en bicicleta. Según las fuentes, Mansilla discutió con el agresor, quien le efectuó el disparo que le causó la muerte y escapó en bicicleta sin robarle nada, por lo que no se descarta la hipótesis de que se haya tratado de una riña callejera o un conflicto entre las dos personas.

This site is protected by wp-copyrightpro.com