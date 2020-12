Los vecinos disfrutan de las actividades en los campos de deportes municipales de San Isidro

Y si bien indicó que en este verano no habrá colonias, los chicos podrán realizar actividades recreativas y también ir a la pileta. Todo en un tiempo máximo de dos horas.

Al ingresar a cada persona se le toma la fiebre y luego se higienizan las manos con alcohol en gel para acceder a las instalaciones. El uso de barbijo es obligatorio en todo momento, salvo cuando realizan la actividad. No está permitido el uso de los vestuarios.

Pero no son las únicas actividades que se practican, en cada Campo de Deportes también hay running, voley, gimnasia artística, hockey, taekwondo, yoga y pileta libre, entre otras propuestas.

“Volvimos a la vida, practicar deporte me hizo salir de la depresión por tanto tiempo de encierro. Lo necesitaba muchísimo. Estoy súper agradecida con todo lo que hizo el municipio para que podamos retomar las actividades”, expresó Cristina Rapacini, vecina de San Isidro, tras finalizar su clase de baile, una actividad aeróbica que realiza en el Campo de Deportes 1 de Beccar.