Cómo funciona el protocolo sanitario en la Chacra Educativa San Isidro Labrador

A su lado, Macarena Posse, encargada de la coordinación entre el Municipio, entidades intermedias y vecinos, agregó: “Invitamos a todos a que se acerquen, disfruten, en un lugar al aire libre donde no hay riesgos y se puede estar en contacto con los animales, algo muy especial para los chicos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com