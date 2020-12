Anuncian el pago de un bono de fin de año para los municipales de Vicente López

A su vez, debido al año intensamente atravesado por la pandemia, el Municipio otorgó por única vez, un bono de 9 mil pesos a aquellos empleados que realizan tareas en el área de Salud, Seguridad, Servicios Públicos, Desarrollo Social, Tránsito y Fiscalización y Control, y en coordinación con los equipos de Salud y Recursos Humanos se concedieron licencias de una semana para médicos, enfermeros, terapistas, ambulancieros, personal del SAME, camilleros, kinesiólogos, obstetras y técnicos.

This site is protected by wp-copyrightpro.com