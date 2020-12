Con público y en el Hipódromo de San Isidro, se corrió el Gran Premio Carlos Pellegrini

“Desde el comienzo de la pandemia empezamos a estudiar protocolos para que la industria del turf pueda volver a funcionar lo antes posible. Después de mucho esfuerzo y una gran lucha, se pudo correr la prueba más importante. Sin dudas, sin el apoyo del intendente no se hubiera logrado. No tuvimos ningún problema de contagios y se sostuvieron las fuentes de trabajo”, destacó Miguel Crotto, presidente del Jockey Club del Hipódromo de San Isidro.

