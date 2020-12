Comerciantes de las Lomas de San Isidro aumentaron las ventas gracias a la peatonalización

El viernes pasado, el Municipio cerró el tránsito por primera vez en avenida Segundo Fernández, entre avenida Márquez y Laprida. Familias enteras recorrieron la zona y compraron los regalos para el arbolito.

“Estamos gratamente sorprendidos por el movimiento y las ventas que tuvimos. Sin dudas, se superaron nuestras expectativas. La propuesta del paseo navideño fue muy original y llamó la atención en la gente”, expresó con una sonrisa Josefina Castillo, a cargo del local de indumentaria de “Pies a cabeza”, mientras parejas, niños acompañados por sus padres y hasta adultos mayores caminaban por Segundo Fernández, en las Lomas de San Isidro.

Es que por primera vez, el Municipio convirtió esta avenida en peatonal para darle mayor impulso a las ventas y también para favorecer la seguridad sanitaria en vísperas de Navidad.

La movida implicó que el viernes pasado se cierre el tránsito de 18 a 00 en avenida Segundo Fernández, entre avenida Márquez y Laprida. Allí, se concentran una gran cantidad de comercios, con rubros como indumentaria, calzado, accesorios y gastronomía.

El Municipio replicó esta propuesta tras las exitosas experiencias de peatonalización en las calles Alvear -Martínez- y Belgrano -San Isidro- durante los sábados.

En una época clave en cuanto a ventas, los comerciantes buscaron con esta propuesta proporcionar a los vecinos algo más que las clásicas ofertas. Como la franquicia “Biffe carnes premium”, que hizo una degustación de sus principales cortes sobre la vereda. “Buscamos que nos conozcan más y poder captar nuevos clientes. Estamos muy contentos con la idea del municipio”, sostuvo Eduardo Vitto, uno de los dueños.

El intendente Gustavo Posse junto con su equipo de Inspección General recorrió la zona y dialogó con los comerciantes y vecinos. “Esta iniciativa surge de un consenso con los emprendedores para favorecer el consumo local. Buscamos implementar bienes sociales que pongan en pie de igualdad a todos. Es una prueba exitosa en tiempos de pandemia, ya que también se aprovechó esta avenida ancha para mantener el distanciamiento social”, afirmó.

Posse adelantó que bajo esa consigna se van a seguir implementando más calles peatonales en el distrito.

Los restaurantes y bares también aprovecharon para hacer promociones y descuentos especiales. “Sumamos nuevos platos y bebidas sofisticadas a un precio increíble para esta ocasión. Estamos muy agradecidos con el Municipio que fue pionero en todas las medidas; primero el take away plus, luego nos permitieron una capacidad determinada en el interior y ahora con esta idea de peatonalizar la avenida. Todo esto nos llevó a que desde noviembre podamos recuperar el nivel de ventas normal”, indicó Rafael Osman, encargado del bar “Burton on trent”, ubicado en la esquina de Segundo Fernández y Márquez.

“Hubo una gran aceptación de los vecinos y comerciantes, se sumaron a la propuesta de ´compre local´. Se da un trato de familiaridad entre ellos. Es una propuesta que cierra por todos lados”, aseguró Enrique Piccardo, secretario de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas de San Isidro.

Mateo Sánchez que abrió una fiambrería sobre la avenida Segundo Fernández a pocas semanas de iniciarse la cuarentena obligatoria, señaló: “Tuvimos momentos muy duros, a unos meses de abrir incluso pensamos en cerrar, pero este municipio nos bancó y luchó para que la economía siga funcionando. Este barrio es maravilloso y la gente se prendió a la propuesta”.

Durante toda la jornada, personal de las áreas de Cuidado Comunitario y Tránsito recorrieron la avenida Segundo Fernández y las calles adyacentes para garantizar que se cumplan los cuidados necesarios como el uso de tapabocas y el distanciamiento social.