Tigre emprende una campaña de prevención por los incendios en el Delta

“Al Delta lo cuidamos entre todos” es una iniciativa municipal que tiene como objetivo prevenir y disminuir la problemática ambiental mediante la concientización a la comunidad. Se hace a través de consejos, cuidados y medidas de prevención, en un trabajo articulado con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tigre.

El Municipio de Tigre comenzó su campaña preventiva de incendios “Al Delta lo cuidamos entre todos”, con el fin de concientizar a la comunidad a partir de variadas acciones, con la colaboración de los vecinos, autoridades locales, así como del personal del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tigre.

El Delta atraviesa una situación climatológica extraordinaria: Hasta la fecha se han registrado varios incendios por semana debido a la falta de marea durante todo el año, la falta de lluvias y otros indicadores. Los pajonales se encuentran secos, lo que acelera la propagación del fuego y evita su control, produciendo daños ambientales irreversibles y accidentes en viviendas de los vecinos que habitan en Islas.

“Al Delta lo cuidamos entre todos” es una iniciativa en conjunto con los vecinos a través de la dirección general del Plan de Manejo del Delta, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, que a su vez depende de la Secretaría de Gobierno. Desde el área destacaron que el propósito de la campaña es modificar los hábitos que originan los incendios, al tiempo que llamaron a prestar especial atención ante la llegada de las altas temperaturas del verano.

Consejos y cuidados preventivos

No iniciar fuego para quema de ramas.

No usar maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

Cumplir con las restricciones de accesos a las zonas forestales en épocas de alto riesgo.

No dejar basura en el monte.

No tirar colillas de cigarrillo encendidas ni fósforos.

Mantener limpias las zanjas, que pueden funcionar eventualmente como una barrera al fuego

No acumular artículos inflamables debajo de las casas.

En caso de ver anomalías, comunicarse al 4749-2222 o al 100, la línea de los Bomberos Voluntarios de Tigre.