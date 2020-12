La Armada Argentina realiza operativos de fumigación contra el Dengue y Zika en Islas de Zárate

Mientras que Guillermo Sabio, comandante del Batallón de Infantería Marina Número 3 se refirió a la colaboración que realiza la Armada Argentina en este importante abordaje conjunto colaborando con elementos de la Escuadrilla de Ríos y del Batallón para llevar adelante la fumigación. “Esta es una nueva experiencia, pero tomaremos como base lo realizado en la entrega de víveres en sector, la meteorología influye y no sabemos si será necesario un tercer día de operativo, pero lo tenemos previsto. En esta ocasión utilizaremos dos lanchas como apoyo logístico, contamos además con el acompañamiento de base a flote de un buque multipropósito y embarcaciones menores donde van las máquinas fumigadoras. En este abordaje participaran aproximadamente 30 hombres del Batallón de Infantería y la dotación del buque multipropósito que es un número similar”. El comandante también brindó detalles de cómo se dividirán las zonas de intervención, explicando que se zarpa desde Base Naval Zárate por el canal Yrigoyen hacia la desembocadura del Río Paraná, en la Isla Talavera se dividen los equipos para que uno actúe sobre el sector norte y otro en el sector sur y la zona de cinco bocas, retornando luego hacia la Base.

