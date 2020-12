El programa “Licencias en el Acto” ya alcanzó a 133 municipios, y está pautado que la cartera provincial llegue a la totalidad de los 135 distritos antes de que finalice el año. Con la puesta en funciones en José C. Paz se dio comienzo a la segunda etapa que consiste en equipar a aquellos centros emisores con mayor cantidad de habitantes para seguir agilizando la realización del trámite.

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, junto al subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, pusieron en funciones una nueva impresora de licencias de conducir en el Municipio.

José C. Paz incorpora tecnología en el área de licencias de conducir

José C. Paz