La Maratón Navideña llegó a la ciudad de Grand Bourg

Con la presencia del intendente municipal Leo Nardini, la apertura fue en Peralta Ramos y Chacabuco y el cierre en el Centro De Recreacion Infantil Municipal, ubicado en Chacabuco y Luis Vernet. Hubo desfile artístico, acróbatas y show aéreo. Hoy el espectáculo se traslada a la ciudad de Pablo Nogués, a partir de las 18.

Este domingo se realizó la segunda noche de Maratón Navideña en Malvinas Argentinas y fue el turno de la ciudad de Grand Bourg. Con la presencia del intendente Leo Nardini, el brillo y el color comenzaron en Peralta Ramos y Chacabuco, hasta llegar al Centro De Recreacion Infantil Municipal, ubicado en Chacabuco y Luis Vernet. Hoy el escenario para la Maratón Navideña será la ciudad de Pablo Nogués, desde Plaza Cabo Sosa, en Pozo de Vargas y O’brien, hasta Plaza Domingo Miguel Azar, en Valparaíso y Maure.

El jefe comunal dijo: “Que lindo estar en mi querida ciudad de Grand Bourg, el lugar donde crecí, donde me formé y que siempre llevo en el corazón. Muy contento de que podamos festejar la Navidad, no como lo hacíamos siempre con un evento central porque la pandemia no lo permitió. Pero decidimos hacer uno por localidad para que los chicos sean felices, puedan ver a Papá Noel y lo puedan disfrutar con su familia”.

Los vecinos salieron al encuentro del desfile artístico para, al final, disfrutar de un show acrobático y aéreo, como sucedió el primer día en Tierras Altas y Tortuguitas.

“Eternamente gracias por habernos acompañado, espero que lo hayan disfrutado porque humildemente es el trabajo de un montón de gente. Que en esta Navidad nos sigamos cuidando, que nos juntemos con la familia, pero sigamos con el protocolo, con el tapa boca, la distancia y con los recaudos necesarios porque esto todavía no terminó. Muy feliz Navidad y un excelente Año Nuevo para todos y Dios bendiga a ustedes y a su familia”, finalizó Leo Nardini.