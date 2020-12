Nardini firmó convenios en materia de género y diversidad con Nación

“Es la primera vez que tenemos la posibilidad en el marco de la gestión de estar en este municipio”, dijo la ministra, quien calificó de “maravilla” al Centro Integral de la Mujer. “Tenemos que decir que no hemos visto en otro lugar algo como esto. Quiero felicitar a Malvinas por el trabajo que viene haciendo. El plan ideal es siempre poder trabajar articuladamente entre municipios, Provincia y Nación, sobre todo en las políticas de género y diversidad, que no compiten, sino que se acumulan y cuanto más política y más coordinación exista, habrá más efectividad para llegar a que ninguna mujer sea víctima de violencia de género”, agregó Gómez Alcorta.

This site is protected by wp-copyrightpro.com