“La compra de pistolas Taser en Tigre no solucionaría ningún problema concreto de inseguridad”, dijo López

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Sabina Frederic, derogó hace ya un año el protocolo para el uso de estas pistolas que había sido aprobado por la ex ministra Patricia Bullrich.

Meses atrás, intendentes de distritos bonaerenses gobernados por el macrismo, como Vicente López, Tres de Febrero, Lanús y La Plata, hicieron público su interés por adquirir pistolas eléctricas o electrónicas. En dicha ocasión, el propio ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, aclaró que los jefes municipales no controlan a las policías locales y que, por lo tanto, no pueden disponer sobre el uso de estas armas.

En este contexto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires reflexionó: “Estos dispositivos pueden considerarse elementos de tortura y, a través de su uso, no se solucionaría ningún problema concreto relacionado con la inseguridad. No nos tenemos que dejar llevar por los discursos simplistas”.

