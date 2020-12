Valenzuela visitó Pergamino y la casa donde vivió Sabato en Rojas

“Fue muy bueno recibir a mi amigo y colega intendente de Tres de Febrero. Conversamos sobre varias cuestiones que venimos trabajando en los últimos tiempos relacionadas a las decisiones que debemos tomar los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la relación con el gobierno provincial y el trabajo en particular que debimos llevar a cabo este año tan difícil para todos”, señaló Martínez. Seguiremos trabajando en esta línea, juntos y pensando en los bonaerenses”, concluyó. Con el intendente local como guía, recorrieron la ciudad y las principales obras que están en marcha, como el Parque Belgrano y el nuevo edificio de la Escuela de Bellas Artes.

“Pergamino es una cuidad pujante de 120 mil habitantes, que no para de crecer y que tiene una actividad cultural, gastronómica y política muy activa”, expresó Valenzuela. “Es muy enriquecedor compartir experiencias con otros intendentes sobre cómo gestionan sus ciudades, con necesidades y preocupaciones distintas a las que atravesamos en el conurbano”, completó. Y agregó: “Los intendentes de Juntos por el Cambio estamos unidos y trabajando codo a codo con el único objetivo de mejorarle la calidad de vida a los bonaerenses”.