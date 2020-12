Comenzaron las “Maratones Navideñas” en Malvinas Argentinas

La primera, con la presencia del intendente Leo Nardini, partió desde Tierras Altas hacia Tortuguitas. Llena de color y shows artísticos, tuvo gran recepción en las familias. Se harán hasta el miércoles 23 de diciembre inclusive, con protocolos.

En el Municipio de Malvinas Argentinas comenzaron a celebrarse las “Maratones Navideñas”, las cuales consisten en un desfile con shows y artistas para que disfruten las familias. La primera se realizó este sábado y partió desde Tierras Altas hasta Tortuguitas, la cual contó con la presencia del intendente Leo Nardini. Están programas otras maratones por las distintas localidades del distrito hasta el día miércoles 23 inclusive, todas las actividades son realizadas con estrictos protocolos.

“Todos los años hacemos un evento central navideño en el parque municipal, en las afueras de la Municipalidad, donde se concentran 20 mil, 30 mil y hasta 40 mil personas, pero este año debido a la pandemia no podíamos hacerlo de la misma manera y decidimos hacer algo diferente, tratar de llevar un desfile navideño a los barrios periféricos de Malvinas. Mucha gente ha cumplido con el distanciamiento y la verdad que queríamos regalarle un poco de alegría con las medidas de seguridad necesarias”, dijo Leo Nardini acerca de esta novedosa propuesta.

“Fue algo muy lindo, ver la cara de felicidad de los chicos que este año no pudieron ir a la escuela, hacer vida normal, y también muchos adultos mayores que salieron a la puerta de su casa a ver este desfile navideño que no lo imaginaban nunca, es algo que no tiene precio y que vamos a seguir haciendo”, expresó el jefe comunal. Y agregó: “Es regalarle algo a nuestra gente, que se lo merece. Que se junten con su familia en navidad, pero respetando las medidas de prevención correspondientes, es algo fundamental”.

El itinerario continúa el domingo 20 en Grand Bourg, desde Peralta Ramos y Chacabuco hasta Chacabuco y Luis Vernet; el lunes 21 en Pablo Nogués, desde Plaza Cabo Sosa, en Pozo de Vargas y O’brien, hasta Plaza Domingo Miguel Azar, ex Maure, en Valparaíso y Maure; el martes 22 en Los Polvorines, desde Plaza El Sol, en Ghandi y San Martín, hasta Plaza Magdalena, en Cerrito y San Ignacio; y el miércoles 23 en Adolfo Sourdeaux/Villa de Mayo, desde la estación Adolfo Sourdeaux hasta la Plaza Mailín de Rawson y San Pedro.