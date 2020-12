Andreotti entregó nuevas máquinas y herramientas a productores isleños

Por último, Luis de arroyo Verón, señaló: “Estoy muy contento por estas herramientas que nos están entregando, por el tipo de trabajo que realizo la desmalezadora me viene muy bien. A pesar de este año complicado, el Municipio siempre estuvo acompañándonos con los paneles solares, las semillas y ahora estas herramientas terminamos más que conformes”.

En tanto, Daniel de Paraná Miní, afirmó: “Esto es un logro enorme, para los isleños nos viene muy bien porque necesitamos salir adelante y mantener lo que tenemos. Este tipo de maquinaria yo no la podría comprar, así que estoy muy agradecido al Municipio”.

Los productores isleños presentes también opinaron sobre el nuevo equipamiento. Por ejemplo, Lionel del arroyo Manzano Medina, comentó: “Fue un año bastante difícil para la zona del Delta y estas máquinas nos van a ayudar mucho para la producción del día a día, yo soy encargado de parques y esto me viene fantástico”.

En ese sentido, remarcó: “Quiero agradecer al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por su compromiso no solamente con el pueblo de San Fernando sino también con todos los habitantes de Argentina y en nombre de él a nuestro presidente Alberto Fernández”.