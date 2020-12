El intendente de José C. Paz.

La Municipalidad de José C. Paz.

Al ser consultada sobre la respuesta que recibieron de las autoridades, los dueños de casa dijeron que solamente se acercó Defensa Civil para constatar la veracidad del hecho, pero que desde la empresa Edenor no se comunicó nadie a pesar de las horas transcurridas.

El hecho ocurrió cerca de las 14 en el barrio La Paz. Producto de los fuertes vientos, dos postes y un transformador cayeron sobre una vivienda, lo que obligó a quienes estaban allí a salir. Según contaron los vecinos, el problema aún no fue solucionado y no reciben respuesta por parte de Edenor.

Una increíble situación se dio este sábado en José C. Paz, cuando dos postes y un transformador entero cayeron sobre una casa a raíz de los fuertes vientos.

José C. Paz: Un transformador cayó dentro de una casa y Edenor aún no dio respuesta

José C. Paz