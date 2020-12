En el acto también participaron la candidata a vicepresidenta del Comité Provincia y vicerrectora de la UNNOBA, Danya Tavela; el candidato a delegado del Comité Nacional, Pablo Domenichini; el candidato a secretario general del Comité Provincia, Franco Cominotto; el candidato a primer convencional nacional, Alejandro Echegaray; el intendente de General Villegas y candidato a convencional nacional, Franco Flexas; el intendente de Maipú y candidato a primer vocal, Matías Rapallini; y la ex legisladora provincial y ex intendenta de Chascomús, Liliana Denot, entre otros.

“El Pro no entendió y no fue inteligente en la manera de tratar con la Unión Cívica Radical y fueron a la última elección con el radicalismo adormecido. La lista 14 es la lista soñada que va a hacer volver las cosas a su lugar”, señaló Posse durante una larga jornada que finalizó con un plenario realizado en la ciudad de San Antonio de Areco, que reunió a la militancia de la segunda sección electoral.

Gustavo Posse: “El radicalismo tiene que ser protagonista y no sólo entregarle la estructura al Pro”