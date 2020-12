Automóvil cayó a las aguas del río y fue rescatado gracias a las fuerzas de seguridad de Tigre

Las autoridades que trabajaron en el operativo ataron sogas de resistencia al vehículo para retirarlo. Momentos después el dueño de un camión colaboró para extraerlo del agua. El automóvil no tenía ocupantes y los daños fueron materiales.

