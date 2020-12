El Municipio de Morón inició capacitaciones para la vacunación contra el coronavirus

Al concluir la formación, el jefe comunal expresó que “esto requería un dispositivo muy consistente, muy bien armado y venimos trabajando en la convocatoria de profesionales para llegar con la dotación necesaria”. “Nuestro objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible, las metas son ambiciosas y yo no tengo duda de que vamos a estar a la altura del desafío porque conozco la solvencia técnica y el compromiso personal, humano, de quiénes están al frente”, agregó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com