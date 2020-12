‘Tony’ Ontiveros: “Vamos a demostrar que en José C. Paz se pueden hacer las cosas diferentes”

El actual presidente de la UCEDE de José C. Paz, Antonio ‘Tony’ Ontiveros, presentó el espacio “13 de Julio”, una unión vecinal que tiene como objetivo participar de las próximas elecciones de medio término del año que viene como una alternativa opositora al intendente Mario Ishii.

“Es un día especial porque se conforma un espacio de vecinos, el cual va a integrar el frente con nosotros, que estamos dentro del espacio Avanza Libertad, que preside a nivel nacional José Luis Espert”, expresó Ontiveros en diálogo con SM Noticias. “Hablamos de hacer un cambio real, no el que nos prometieron y no fue”, agregó.

La agrupación es representada administrativamente por el dirigente paceño José Fidalgo, quien le da apoyo a Ontiveros de cara a las elecciones a intendente de 2023.

El ex concejal además señaló que “el encuentro fue positivo” y que se realizó “como corresponde por la pandemia”. En cuanto al terreno político, el dirigente sostuvo: “Nuestro trabajo va con miras a 2023. Queremos gente nueva en José C. Paz y lo vamos a lograr por lo que vemos día a día”.

En este sentido, Ontiveros anunció que su agrupación “tomó la decisión de participar el año que viene”. Asimismo, realizó una autocrítica para con la política de José C. Paz. “Mario Ishii siempre ganó y nosotros no podemos ir contra la decisión del vecino, pero sí creemos que fue porque nunca tuvo una oposición que le de pelea, por eso el vecino nunca encontró la confianza en una nueva alternativa”, declaró, y agregó: “Si el oficialismo gana es porque nosotros no sabemos llegar al corazón del paceño”.

En otro orden, el dirigente no ocultó sus críticas hacia Juntos por el Cambio de José C. Paz. “No nos dieron la oportunidad de participar en las PASO, si nos hubieran dado el espacio, sin cerrarse con soberbia o inoperancia, el resultado hubiese sido otro. Considero que perdimos una oportunidad histórica que no vamos a volver a tener”, dijo.

Por último, ‘Tony’ Ontiveros afirmó: “Vamos a demostrar que en José C. Paz se pueden hacer las cosas diferente”