Andreotti y Cabandié presentaron las máquinas de la futura Planta de Reciclaje de San Fernando

La instalación de esta planta de separación y clasificación permitirá no solo gestionar de manera más eficiente los materiales reciclables, sino que además generará oportunidades de trabajo a vecinos de San Fernando que en la actualidad realizan tareas de recicladores urbanos.

Luego de la visita, Andreotti explicó: “Quiero agradecer al ministro y a Sergio Federovisky por el acompañamiento durante todo el año; estuvieron cerca en cada problemática que ha tenido el Delta a nivel de incendios y con el trabajo en conjunto no hemos tenido inconvenientes. Hoy tenemos una noticia muy importante para el distrito que es la incorporación de maquinaria para la separación y el reciclaje. En el Municipio venimos invirtiendo muchísimo dinero para generar conciencia y el año que viene vamos a construir nuestra propia planta de reciclado”.