“Habrá un rebrote”, dijo Sujarchuk sobre la pandemia de COVID en conferencia de prensa

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, brindó una conferencia de prensa en la que realizó un balance del último año de su gestión y se refirió al devenir de la pandemia ocasionada por el coronavirus. En este encuentro con los medios también ofreció precisiones sobre infraestructura, economía y seguridad del municipio.

“Nos sentimos acompañados por la labor de los medios a la hora de transmitir a la comunidad información sobre la pandemia de coronavirus, y queremos pedirles que no cesen, porque el virus no se fue”, fueron las palabras iniciales de Sujarchuk en la conferencia, remarcando uno de los temas centrales de la misma, agregando que “va a haber rebrote, en Europa ya se está viendo y aquí no va a ser distinto”. “Lo importante va a ser que nos llegue con una cantidad importante de la población vacunada”, sostuvo el mandatario.

Acompañado por el secretario general Alberto Ramil y el secretario de gobierno Javier Rehl, Sujarchuk también se manifestó sobre las obras públicas en el municipio, especialmente aquellas destinadas a mejorar drenajes a fin de evitar inundaciones: “A cargo de la secretaría de gobierno se trabajó sobre 36 establecimientos, de los cuales 17 fueron con fondos municipales, 11 con programas provinciales y 8 con programas nacionales del Ministerio de Desarrollo Social. Son obras integrales, que requirieron de tareas hidráulicas muy importantes”, dijo el jefe comunal.

Asimismo, el intendente remarcó la asistencia brindada por el municipio en términos económicos a lo largo del año, declarando que “llegamos a asistir a 50 mil familias y dimos 200 mil prestaciones, entre asistencia alimentaria, refuerzos habitacionales y traslados”.

En materia de seguridad, el intendente sostuvo que “en este momento tenemos 1204 cámaras en funcionamiento, 536 alarmas de comercios, 787 vecinales y está funcionando muy bien el botón antipánico para adultos mayores y víctimas de violencia de género”. “Sumamos 90 agentes de prevención y compramos, con fondos del gobierno nacional, 50 nuevos vehículos para patrullaje, de los cuales 35 estarán destinados a la policía bonaerense y 15 a la división comunitaria, que van a estar en la calle hacia mediados de enero”. A su vez, Sujarchuk remarcó que “fue un éxito la entrega voluntaria de armas”.

Puntualizando en la seguridad, Sujarchuk comentó el desarrollo del programa “Más trabajo, menos reincidencia”, a cargo del gobierno provincial, donde, a través del control sobre la base de datos de los liberados del sistema carcelario, se propone “una reinserción laboral para que no vuelvan a delinquir, ya que buena parte de los hechos delictivos fueron cometidos por personas recientemente liberadas”, dijo el funcionario. En consonancia con la problemática, Sujarchuk recordó la adquisición de un terreno de 7 hectáreas lindante al cementerio de Escobar, de la cual se dedicará una hectárea y media para la construcción de una alcaldía donde se alojarán solamente reclusos locales, buscando reducir la superpoblación carcelaria.

“Escobar hoy en día está bien visto, dejó de verse como un lugar marginal, somos ejemplo de gestión, de trabajo, de coherencia, de honestidad y de reglas claras”, finalizó el intendente.