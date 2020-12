El presidente reconoció la labor y entregó un bono a los trabajadores sociocomunitarios

En tanto, la intendenta municipal subrayó la labor de “las compañeras de los comedores” de Moreno “que han venido sosteniendo la emergencia alimentaria durante la pandemia” y definió: “Siempre hay una estigmatización sobre los movimientos sociales de que no trabajan, pero las compañeras estuvieron siempre en los momentos difíciles”.

“Esencialmente gracias por lo que han sido capaces de hacer. Cuando todo esto empezó no sabíamos sobre la profundidad de la crisis, y sin las organizaciones sociales todo hubiera sido más difícil”, aseguró el jefe de Estado, y expresó: “La mayor solidaridad y el mayor compromiso lo tiene la gente humilde con sus vecinos y hermanos, y eso es lo que más valoro”.

Y añadió: “Cuando uno ve esa Argentina tan rica moralmente y éticamente y la compara con esa otra Argentina egoísta que quiere acumular y no quiere repartir se da cuenta de lo valioso que es este pueblo”.