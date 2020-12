Rodríguez Larreta se reunió con Lucas Aparicio por Malvinas Argentinas

Aparicio está trabajando en Malvinas desde la Fundación Civis; un espacio que creó junto a un grupo de personas comprometidas con la realidad del Municipio (vecinos, amigos, ex compañeros de trabajo, referentes locales), y que son técnicos expertos en diferentes temáticas que son de interés para la ciudadanía. Fundación Civis, cuenta con un programa a 2030 que se orienta a pensar políticas públicas que lleven soluciones a las necesidades de la población, pero sobre todo hoy, enfocados en trabajar en la seguridad del Municipio.

