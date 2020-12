Gustavo Posse se reunió con representantes de jardines escolares de San Isidro

Por último, la propietaria del jardín escolar enfatizó: “Esto se lo tenemos que agradecer al Municipio que se han ocupado mucho de nuestro tema y nos protegen. De esta manera no tenemos que cerrar las puertas como ya lo han hecho muchísimo jardines maternales y de infantes en la zona. Por fin podremos recibir a nuestros niños que tanto están esperando volver al jardín”.

El encuentro tuvo lugar en el Jardín de Infantes Mecky de Martínez. La dueña, Ana María Von Alvensleben, dimensionó: “Hasta el momento la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia no nos habilitó para trabajar y tener el jardín cerrado todo el año fue muy duro, porque dependemos de la cuota de los padres para sueldos de más de 20 docentes. Por eso, nos dirigimos al Municipio que nos apoyó en poder realizar durante enero y febrero talleres con un protocolo estricto que viene de la Provincia”.