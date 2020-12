Ariel Sujarchuk inauguró en Belén de Escobar los Consultorios de Especialidades “Marcelo Enrique Di Maio”

Marcelo Enrique Di Maio fue un vecino que a los 19 años se recibió de auxiliar de Enfermería y trabajó en distintas clínicas privadas. Durante la gestión Ariel Sujarchuk, se desempeñó como enfermero municipal y con el advenimiento del SAME al distrito se integró a dicho equipo. Además, trabajó en el Hospital Erill en la primera línea de combate contra la pandemia del coronavirus hasta que falleció el 27 de agosto de 2020.

“Agradezco al intendente y a quienes hicieron posible esta ceremonia y quiero decirles a todos que se cuiden porque la pandemia no terminó y hay que seguir cumpliendo las medidas de prevención. Perder un hijo o un ser querido por este virus puede ser una triste realidad”, dijo Fernando Di Maio.

“Desde el profundo dolor de su familia, que es también la de todos nosotros, rendimos homenaje a Marcelo, un muchacho joven que llevó una vida dedicada al servicio de la comunidad escobarense, y que hoy nos convoca con motivo de la inauguración de nuevos consultorios para afiliados y afiliadas de PAMI. Agradezco a la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, y a todo el equipo de PAMI escobarense por el trabajo en conjunto y quiero hacer un llamado de atención a la comunidad, porque a pesar de lo que leemos a diario, el virus no desaparece y no debemos abandonar los cuidados”, expresó Sujarchuk.